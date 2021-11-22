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Uğur Şahin’den Covid'de merak edilen soruya yanıt

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ABD'li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucusu aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini söyledi

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Uğur Şahin’den Covid'de merak edilen soruya yanıt
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Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin, Alman Bild am Sonntag gazetesine konuştu.

Aşının etkisinin dördüncü aydan sonra azalmaya başladığını belirten Şahin, 3. doz aşının virüse karşı korumayı yeniden artırdığına açıkladı.

DOKUZUNCU AYA KADAR YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR

"Gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır" diyen 56 yaşındaki bilim insanı,  Pfizer/BioNTech aşısının  dokuzuncu aya kadar yüksek koruma sağladığını söyledi.

Bununla birlikte Şahini dördüncü doz aşının ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin yeterli veri bulunmadığını aktardı.

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