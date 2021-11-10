Test sayosı düştü vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.157 olup, 100'ü yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 108 kişi taburcu edilmiştir.



33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.



38 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.



10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.157



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33



Yerel Vaka Sayısı: 100



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 108



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.702.958



Toplam Vaka Sayısı: 23.818



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.292



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1435



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1389



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1140



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 326

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 445



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6278



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.731