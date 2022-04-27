banner762
banner815
67 0
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
101 0
 
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
4 0
Elektrikte indirim bir aylık olacak
Elektrikte indirim bir aylık olacak
29 0
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
7 0
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
21 0
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
84 0
banner797
banner794

Test sayısı düşüyor, pozitif vaka sayısı düşmüyor

banner476

banner825
Test sayısı düşüyor, pozitif vaka sayısı düşmüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 67 kişisi Lefkoşa, 17 kişisi Girne, 35  kişisi Gazimağusa, 12 kişisi Güzelyurt, 8 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.382             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.