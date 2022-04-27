Test sayısı düşüyor, pozitif vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 67 kişisi Lefkoşa, 17 kişisi Girne, 35 kişisi Gazimağusa, 12 kişisi Güzelyurt, 8 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298



Toplam Vaka Sayısı: 93.382



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18



Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222