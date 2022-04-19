Test sayısı düştü, vaka sayısı yine yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 90 kişisi Lefkoşa, 30 kişisi Girne, 46 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele, 2 kişisi iseLefke Bölgesi'ndendir.

19 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155

Toplam Vaka Sayısı: 92.421

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367