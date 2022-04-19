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Test sayısı düştü, vaka sayısı yine yükseldi

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Test sayısı düştü, vaka sayısı yine yükseldi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 90 kişisi Lefkoşa, 30 kişisi Girne, 46 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele, 2 kişisi iseLefke Bölgesi'ndendir. 
19 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408    
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189 
 Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155  
Toplam Vaka Sayısı: 92.421          
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367  
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