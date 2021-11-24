Test sayısı düştü, vaka sayısı yine rekor tazeledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.001 olup, 263'ü yerel 330 pozitif vakaya rastlanırken, 290 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 6 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 61 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 263 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 123 kişisi Lefkoşa, 60 kişisi Girne, 43 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 24 kişisi İskele, 4 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
24 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 330
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 61
Yerel Vaka Sayısı: 263
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 290
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.989.802
Toplam Vaka Sayısı: 27.228
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.250
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2882
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2793
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7461
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 536
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