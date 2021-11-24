Test sayısı düştü, vaka sayısı yine rekor tazeledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.001 olup, 263'ü yerel 330 pozitif vakaya rastlanırken, 290 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 6 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 61 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 263 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 123 kişisi Lefkoşa, 60 kişisi Girne, 43 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 24 kişisi İskele, 4 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.001

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 330

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 61

Yerel Vaka Sayısı: 263

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 290

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.989.802

Toplam Vaka Sayısı: 27.228

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.250

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2882

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2793

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7461

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 536

