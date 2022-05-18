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Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi

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Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4265 olup, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele,  2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

18 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4265   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.929.535        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.561                       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.868                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458           
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 452.            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  
205
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