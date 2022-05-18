Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4265 olup, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır. "



Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



18 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 4265



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.929.535



Toplam Vaka Sayısı: 94.561



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.868



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5



Karantinadaki Vaka Sayısı : 452.



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

205