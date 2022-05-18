Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4265 olup, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4265
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.929.535
Toplam Vaka Sayısı: 94.561
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.868
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 452.
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
205
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