Test sayısı düştü, vaka sayısı da yarıya indi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.788 olup, 368 pozitif vakaya rastlanırken, 633 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 197 kişisi Lefkoşa, 73 kişisi Girne, 56 kişisi Gazimağusa, 15 kişisi Güzelyurt, 18 kişisi İskele, 9 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.788

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 368

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 368

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 633

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.470.017

Toplam Vaka Sayısı: 58.398

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.338

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4885

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4805

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 282