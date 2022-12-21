Test sayısı düştü, pozitif vaka arttı

Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 822 kişiye test yapıldığını, 154 Covid-19 vakasına rastlandığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı 14-20 Aralık tarihlerini kapsayan Covid-19 genel durumu paylaştı. Kaybedilen hasta olmazken, söz konusu tarihler arasında yapılan 2 bin 822 testle 154 pozitif vaka tespit edildi.
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