Test sayısı düştü, pozitif vaka arttı

Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 822 kişiye test yapıldığını, 154 Covid-19 vakasına rastlandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 14-20 Aralık tarihlerini kapsayan Covid-19 genel durumu paylaştı. Kaybedilen hasta olmazken, söz konusu tarihler arasında yapılan 2 bin 822 testle 154 pozitif vaka tespit edildi.

