Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.155 olup, 141'i yerel 157 pozitif vakaya rastlanırken, 221 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 16 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 141 kişi ise yerel vakadır.
Yeler vakaların 61 kişisi Lefkoşa, 29 kişisi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 6 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
27 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.155
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 141
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 221
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.635.953
Toplam Vaka Sayısı: 34.554
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.275
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2144
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2078
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4435
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 444
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