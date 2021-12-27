Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.155 olup, 141'i yerel 157 pozitif vakaya rastlanırken, 221 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 16 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 141 kişi ise yerel vakadır.

Yeler vakaların 61 kişisi Lefkoşa, 29 kişisi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 6 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

27 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.155

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 141

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 221

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.635.953

Toplam Vaka Sayısı: 34.554

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.275

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2144

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2078

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4435

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 444