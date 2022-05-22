Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 18 kişisi Lefkoşa, 5 kişisi Girne, 6 kişisi Mağusa, 1 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
22 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.142
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.964.112
Toplam Vaka Sayısı: 94.695
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.064
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı: 390
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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