Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 18 kişisi Lefkoşa, 5 kişisi Girne, 6 kişisi Mağusa, 1 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

22 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.142

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.964.112

Toplam Vaka Sayısı: 94.695

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.064

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı: 390

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :