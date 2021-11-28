Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.033 olup, 190'ı yerel 252 pozitif vakaya rastlanırken, 219 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 190 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 86 kişisi Lefkoşa, 39 kişisi Girne, 45 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 9 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62

Yerel Vaka Sayısı: 190

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.071.568

Toplam Vaka Sayısı: 28.352

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.095

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3159

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3058

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 485

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 101