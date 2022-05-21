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Test sayısı arttı, vaka sayısı da arttı

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Test sayısı arttı, vaka sayısı da arttı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 9 bin 873 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, yeni vakaların 30’u Lefkoşa, 6’sı Girne, 6’sı Mağusa, 2’si Güzelyurt ve 1’i de İskele bölgesinde yaşayanlar arasından saptandı.

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 6 milyon 949 bin 970’e, toplam vaka sayısı 94 bin 665’e, iyileşip taburcu olanların sayısı 94 bin 16’ya yükseldi.

Tedavisi halen devam eden 414 vakadan 6’sının Pandemi Merkezi’nde bulunduğu, yoğun bakımda hiç hasta olmadığı kaydedildi. 408 kişi ise karantinada bulunuyor.

Pandemi boyunca KKTC’de toplam 237 kişi hayatını kaybetti.

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