Taburcu sayısında artış hızlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.572 olup, 206'sı yerel 257 pozitif vakaya rastlanırken, 305 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 51 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 206 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 85 kişisi Lefkoşa, 55 kişisi Girne, 48 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
2 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.572
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51
Yerel Vaka Sayısı: 206
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 305
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.150.879
Toplam Vaka Sayısı: 29.401
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.192
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3107
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3012
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8190
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