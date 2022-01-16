Taburcu sayısı, vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.527 olup, 588 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 767 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 242 kişi Lefkoşa, 145 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 34 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.527
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Yerel Vaka Sayısı: 587
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 767
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.082.832
Toplam Vaka Sayısı: 46.704
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.024
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6532
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6461
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5338
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112827
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.