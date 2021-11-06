Taburcu sayısı günler sonra vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.764 olup, 94'ü yerel 108 pozitif vakaya rastlanırken,, 131 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 94 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 31 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.764

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 94

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.630.964

Toplam Vaka Sayısı: 23.292

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.812

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1331

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 184

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 364