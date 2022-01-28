Tabucu sayısı kadar pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.726 olup, 579 pozitif vakaya rastlanırken, 578 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 249 kişisi Lefkoşa, 135 kişisi Girne, 108 kişisi Gazimağusa, 50 kişisi Güzelyurt, 22 kişisi İskele, 15 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.726

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 579

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419

Toplam Vaka Sayısı: 53.027

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 48.439

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5001

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4931

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1636

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 376

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351