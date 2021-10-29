Tablo yeniden kötüleşti

KKTC’de bugün Covid-19’dan bir can kaybı daha oldu. Son 24 saatte yapılan 20 bin 482 test sonucunda 90'ı yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı, 104 kişi taburcu edildi.

Bugün itibarıyla KKTC’nin Covid-19 pandemisindeki can kayıpları 88’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saate ilişkin Covid-19 verileri açıklamasında, pozitif vakalardan 2’si yurt dışından gelenlerden çıkarken, 36 vakanın ise gözetim altındaki temaslılardan saptandığı, 90 vakanın ise yerel olduğu belirtildi.

Yerel vakalardan 42’si Lefkoşa, 27’si Girne, 16’sı Gazimağusa ve 5’i de İskele bölgesinden saptandı.

Bugüne kadarki toplam test sayısı 3 milyon 489 bin 411’e, toplam vaka sayısı 22 bin 301’e, iyileşenlerin sayısı 20 bin 957’ye çıktı.

Halen tedavisi devam eden Covid-19 tanısı almış hasta sayısı 1258. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 45, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 olarak açıklandı. 1207 kişi ise merkezi karantinada bulunuyor.

Ülke genelinde bugün 267 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 512 kişiye bileklik takıldı; bileklik takılmış 447 kişinin takibi ise sonlandırıldı.

Güvende Kal uygulamasındaki toplam takip edilen bileklik sayısı 5 bin 992’ye, takibi sonlandırılanların sayısı ise 74 bin 401’e ulaştı.