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Sanayi Odası’ndan Antalya’da işbirliği atağı

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Sanayi Odası’ndan Antalya’da işbirliği atağı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu  beraberindeki heyetle  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Oldukça samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkiler ele alınırken, Antalya özelinde iki birlik arasındaki mevcut işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve  yatırım imkanlarının değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, KKTC’de sanayicinin zor zamanlar geçirdiğini bunun temelinde siyasi istikrarsızlığın ve bürokratik yapıdaki hantallığın önemli bir yer tuttuğunu söyledi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise KKTC’de yaşanan siyasi istikrarsızlığı üzülerek takip ettiklerini ve bu durumun biran evvel çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çetin, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin 2. En büyük yabancı ortaklı şirket barındıran ili olduklarını belirtti. ATSO’ya bağlı 49 ayrı sektör komitesi bulunduğunu, odanın gelir kaynaklarını %30’nun aidat, geriye kalanının ise hizmet bedelleri, belgelendirme , bilir kişi raporları, dış ticaret, ihracat, ulaşım belgeleri  gibi hizmetlerle sağladıklarını söyledi.

Kamacıoğlu ise KTSO’nın gelirlerini arttırmayı arzu ettiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu bağlamda ATSO’nun tecrübelerinden de yararlanmak istediklerini ifade etti.

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