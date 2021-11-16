Sağlık Bakanlığı yeni aşı programını açıkladı

Bakanlık, aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini vurguladı.
Bakanlık ayrıca, Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı programının tabloda yer alan şekilde tamamlanmasından emin olunması istenerek, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” denildi.
“HERKES AŞI MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEBİLİR”
Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kış aylarına girilen bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmenin elzem olduğuna vurgu yapıldı.
Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılar tabloda belirtildi.
|Aşı yapılan gurup
|Yapılacak Aşı
|1.
|12-18 yaş aşısız kişiler
|Biontech
|2.
|18 yaş ve üzeri aşısız kişiler
|Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)
|3.
|18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara
|3.doz Biontech/Sinovac
|4.
|18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
|3.doz Biontech
|5.
|18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
|3.doz Biontech
|6.
|18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar
|2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen)
|7.
|3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar
|4.doz Biontech
COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR
|Lefkoşa
|Kurum
|Sinovac
|Biontech
|Johnson & Johnson (Janssen)
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
|
|
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
|
|
|Cyprus Life Hospital
|
|Değirmenlik Sağlık Merkezi
|
|Elit Hospital
|
|Etik Hastanesi
|
|Fuar Alanı Aşı Merkezi
|
|Kolan Lefkoşa Hastanesi
|
|Miracle Hospital
|
|Trenyolu Polikliniği
|
|
|Gazi Mağusa
|Kurum
|Sinovac
|Biontech
|Johnson & Johnson (Janssen)
|Gazi Mağusa Devlet Hastanesi
|
|
|Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri
|
|Akdoğan Sağlık Merkezi
|
|
|Geçitkale Sağlık Merkezi
|
|Kunter Güven Hastanesi
|
|Mağusa Tıp Merkezi
|
|Mağusa Yaşam Hastanesi
|
|Maraş Sağlık Merkezi
|
|
|Serdarlı Sağlık Merkezi
|
|Girne
|Kurum
|Sinovac
|Biontech
|Johnson & Johnson (Janssen)
|Girne Akçiçek Hastanesi
|
|
|Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi
|
|
|Çamlıbel Sağlık Merkezi
|
|
|Dikmen Sağlık Ocağı
|
|Esentepe Sağlık Merkezi
|
|Girne Amerikan Üniversitesi
|
|
|Lapta Sağlık Merkezi
|
|
|Özel Girne Hastanesi
|
|Özyalçın Aşı Merkezi
|
|
|Güzelyurt
|Kurum
|Sinovac
|Biontech
|Johnson & Johnson (Janssen)
|Güzelyurt Saglik Merkezi
|
|Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri
|
|
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.
|
|İskele
|Kurum
|Sinovac
|Biontech
|Johnson & Johnson (Janssen)
|İskele Sağlık Merkezi
|
|
|Dipkarpaz Sağlık Merkezi
|
|Mehmetçik Sağlık Merkezi
|
|Yeni Erenköy Sağlık Merkezi
|
|
|
|Lefke
|Kurum
|Sinovac
|Biontech
|Johnson & Johnson (Janssen)
|Cengiz Topel Hastanesi
|
|
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|