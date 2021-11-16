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Sağlık Bakanlığı yeni aşı programını açıkladı

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Sağlık Bakanlığı yeni aşı programını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, halk için aşı programının açıldığını bildirerek, hiç aşı olmayanlar ile 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkesin aşı merkezlerine müracaat edebileceğini açıkladı.
Bakanlık, aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini vurguladı. 
Bakanlık ayrıca, Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı programının tabloda yer alan şekilde tamamlanmasından emin olunması istenerek, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” denildi.
“HERKES AŞI MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEBİLİR”
Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kış aylarına girilen bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmenin elzem olduğuna vurgu yapıldı.
Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılar tabloda belirtildi. 
 
  Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 
1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech
2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler  Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson(  Janssen)
3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara  3.doz  Biontech/Sinovac
4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech
5. 18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz   Biontech
6. 18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson  aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar 2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson(  Janssen)
7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar 4.doz    Biontech
 
 
 
 
 
 
 
 
COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR
Lefkoşa
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi  
Cyprus Life Hospital    
Değirmenlik Sağlık Merkezi    
Elit Hospital    
Etik Hastanesi    
Fuar Alanı Aşı Merkezi    
Kolan Lefkoşa Hastanesi    
Miracle Hospital    
Trenyolu Polikliniği  
Gazi Mağusa
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Gazi Mağusa Devlet Hastanesi  
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri    
Akdoğan Sağlık Merkezi  
Geçitkale Sağlık  Merkezi    
Kunter Güven Hastanesi    
Mağusa Tıp Merkezi    
Mağusa Yaşam Hastanesi    
Maraş Sağlık Merkezi  
Serdarlı Sağlık Merkezi    
Girne
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Girne Akçiçek Hastanesi  
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi  
Çamlıbel Sağlık Merkezi  
Dikmen Sağlık Ocağı    
Esentepe Sağlık Merkezi    
Girne Amerikan Üniversitesi  
Lapta Sağlık Merkezi  
Özel Girne Hastanesi    
Özyalçın Aşı Merkezi  
Güzelyurt
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Güzelyurt Saglik Merkezi    
Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri  
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.    
İskele
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
İskele Sağlık Merkezi  
Dipkarpaz Sağlık Merkezi    
Mehmetçik Sağlık Merkezi    
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi  
 
 
Lefke
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Cengiz Topel Hastanesi  
Lefke Avrupa Üniversitesi      
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