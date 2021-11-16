Sağlık Bakanlığı yeni aşı programını açıkladı

Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech 2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen) 3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz Biontech/Sinovac 4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar 2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen) 7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar 4.doz Biontech

Lefkoşa Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi   Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi   Cyprus Life Hospital  Değirmenlik Sağlık Merkezi  Elit Hospital  Etik Hastanesi  Fuar Alanı Aşı Merkezi  Kolan Lefkoşa Hastanesi  Miracle Hospital  Trenyolu Polikliniği   Gazi Mağusa Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Gazi Mağusa Devlet Hastanesi   Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri  Akdoğan Sağlık Merkezi   Geçitkale Sağlık Merkezi  Kunter Güven Hastanesi  Mağusa Tıp Merkezi  Mağusa Yaşam Hastanesi  Maraş Sağlık Merkezi   Serdarlı Sağlık Merkezi  Girne Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Girne Akçiçek Hastanesi   Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi   Çamlıbel Sağlık Merkezi   Dikmen Sağlık Ocağı  Esentepe Sağlık Merkezi  Girne Amerikan Üniversitesi   Lapta Sağlık Merkezi   Özel Girne Hastanesi  Özyalçın Aşı Merkezi   Güzelyurt Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Güzelyurt Saglik Merkezi  Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri   Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.  İskele Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) İskele Sağlık Merkezi   Dipkarpaz Sağlık Merkezi  Mehmetçik Sağlık Merkezi  Yeni Erenköy Sağlık Merkezi  

Lefke Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Cengiz Topel Hastanesi   Lefke Avrupa Üniversitesi 

Sağlık Bakanlığı, halk için aşı programının açıldığını bildirerek, hiç aşı olmayanlar ile 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkesin aşı merkezlerine müracaat edebileceğini açıkladı.Bakanlık, aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini vurguladı.Bakanlık ayrıca, Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” çağrısı yaptı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı programının tabloda yer alan şekilde tamamlanmasından emin olunması istenerek, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” denildi.“HERKES AŞI MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEBİLİR”Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, kış aylarına girilen bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmenin elzem olduğuna vurgu yapıldı.Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılar tabloda belirtildi.