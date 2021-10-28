Sağlık Bakanlığı'ndan 3. doz aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı, Sinovac’ta 3 ayı, Pfizer-Biontech’te 6 ayı dolduran vatandaşların 3’üncü doz aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2 doz Sinovac aşısı olup 3 ayı dolduranlarla, 60 yaş ve üzerinde olup 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı yaptıran ve 6 ayını dolduran vatandaşlar üçüncü doz aşı için aşı merkezlerine başvurabilir.

Bugüne kadar aşı yaptırmamış 12 yaş ve üzeri kişiler ise 1’inci ve 2’nci doz Pfizer-BioNTech aşılarını olabilir.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarın ve cumartesi günü 08.00 ile 16.00 saatleri arasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ise yarın ve cumartesi günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında aşı yapılacak.