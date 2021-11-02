Pozitif vaka sayısında yükseliş hızlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.977 olup, 126'sı yerel 149 pozitif vakaya rastlanırken,119 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 126 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 48 kişisi Girne, 37 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi İskele, 5 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
2 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.977
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 149
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 126
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 119
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.567. 192
Toplam Vaka Sayısı: 22.763
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.418
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1259
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1209
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1479
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491
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