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Pekin'de durum acil ve vahim

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Çin'in başkenti Pekin'de son 4 günde tespit edilen yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar verildi.

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Pekin'de durum acil ve vahim

 

  Yetkililer, aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu ve virüsün daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" açıkladı.

 
 

 Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32 yeni vaka tespit edilirken, son 4 günde kaydedilen vaka sayısı 75'e çıktı.


 
Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 2

Dün merkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacağı bildirildi.


Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 3

Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi.


Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 4

Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi.


Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 5

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz" diye konuştu.


Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 6

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor. Vatandaşlar olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stoklarken, bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.


Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 7

Pekin Ticaret Bürosu Başkan Yardımcısı Cao Veydong, kentteki 7 tarım toptancı pazarındaki sebze stoklarının 22 bin 700 ton olduğunu, şehrin genel olarak günlük ihtiyaçları karşılayacak yeterli stokunun bulunduğunu belirtti.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, Omicron varyantı taşıyan vakaların bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.


Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 8

"DURUM ACİL VE VAHİM"

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtmişti.


Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 9

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da mart başından bu yana Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan kapanmanın sürmesi, Çin'in diğer büyük şehirlerinde de endişeye sebep oluyor.

Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, yerel kaynaklı 75 vakanın görülmesinin ardından 14 Mart'ta bir hafta kapanmaya gitmişti.

 
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