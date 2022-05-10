Pandemi Merkezinde hasta sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6027 olup, 63 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 21 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 14 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 7 kişisi İskele, 6 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690

Toplam Vaka Sayısı: 94.188

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4

Karantinadaki Vaka Sayısı : 510

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 290