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Pandemi Merkezinde hasta sayısı azaldı

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Pandemi Merkezinde hasta sayısı azaldı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6027 olup, 63 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 21 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 14 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 7 kişisi İskele, 6 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 
10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63       
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690     
Toplam Vaka Sayısı: 94.188                
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439                           
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515         
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 510          
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   290 
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