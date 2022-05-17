Pandemi Merkezi'nde hasta sayısı düşüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5584 olup, 58 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270
Toplam Vaka Sayısı: 94.512
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.819
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı : 453
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.