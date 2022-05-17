Pandemi Merkezi'nde hasta sayısı düşüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5584 olup, 58 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



17 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270

Toplam Vaka Sayısı: 94.512

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.819

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4

Karantinadaki Vaka Sayısı : 453

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168