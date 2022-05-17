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Pandemi Merkezi'nde hasta sayısı düşüyor

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Pandemi Merkezi'nde hasta sayısı düşüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5584 olup, 58 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 4 kişi İskele,  3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58         
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270       
Toplam Vaka Sayısı: 94.512                      
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.819                                
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458           
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 453            
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168
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