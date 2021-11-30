Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım servisi doldu

Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı ile Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, 12 kişilik yeni yoğun bakımın hemşire eksikliği nedeniyle açılamadığını söyleyerek, şu anda 24 yataklı yoğun bakım servisinin dolduğu belirtildi

Pandemi Hastanesi’ndeki 24 yataklı yoğun bakım servisi dün gece itibarıyla tamamen doldu.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı ile Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, 12 kişilik yeni yoğun bakımın hemşire eksikliği nedeniyle açılamadığını söyledi.

Dr. Şükrü Onbaşı, “Sağlıkçılar hiçbir ölüme izin vermemek için çalışıyor. İmkanlar dahilinde çözüm arıyoruz… Sağlık Bakanı bu konuda bir an önce adım atmalı” dedi.

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ise, “Aşırı yük altında ezilen, mutsuz olan sağlık çalışanları artık hastaları nereye yatıracağını da düşünüyor. Yataklar doldu. 25’inci hastanın yoğun bakım ihtiyacı olursa ne yapacağız hiçbirimiz bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

ONBAŞI: “YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN ÇOĞU AŞISIZ”

Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı, hastalarla ilgili bilgi de verdi.

Yoğun bakımdaki 24 hastadan 14’ünün entübe edildiğini, hastaların bazılarının genel sağlık durumunun kötü olduğunu söyleyen Onbaşı, “Hastaların çoğu aşısız ya da iki doz Sinovac’dan sonra üçüncü doz aşısını yaptırmamış kişilerdir” dedi.

Onbaşı, hatırlatma dozu yapılmazsa aşıların etkisini kaybedeceğini belirtti.

ÖZGÖÇMEN: “YATAKLAR DOLDU…25’İNCİ HASTANIN YOĞUN BAKIM İHTİYACI OLURSA NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ”

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, pandemi hastanesinde 70 civarında hemşirenin görev yaptığını, hemşirelerin önemli bölümünün yoğun bakımda çalıştığını söyledi.

24 kişilik yoğun bakımdaki sağlık hizmetlerine ucu ucuna yetiştiklerini kaydeden Özgöçmen, “Yatakların hepsi doldu. Hastalardan bazıları iyileşip normal servise alınmaz ve 25’inci hastanın yoğun bakım ihtiyacı olursa ne yapacağız, hiçbirimiz bilmiyoruz…” dedi.

Yoğun bakımda çalışacak her hemşirenin hizmet içi eğitim alması gerektiğini ifade eden Özgöçmen, “Yoğun bakım diğer alanlardan farklıdır. Aylar öncesinden tedbir alınmasını istedik, ‘yatağımız olsa bile hasta kabul edemeyeceğiz, yeterli sayıda hemşiremiz yok’ dedik. Çağrımıza kulan veren olmadı” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nı “öngörüsüzlükle, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu” kırmakla suçlayan Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Özgöçmen, “Deneyimi olan hemşireleri pandemiye çekmeye çalışıyorlar… Zaman varken istihdam yapmayan, elindeki hemşireleri yoğun bakım konusunda eğiterek güçlendirmeyen Sağlık Bakanlığı taşıma hemşireyle pandemiyle mücadele etmeye çalışıyor. Pandemiyle böyle mücadele edilmez… Bu zamanda hemşire istihdam edilmeyecek de ne zaman edilecek?” ifadelerini kullandı.

Pandeminin tırmanışa geçtiği, zor zamanlardan geçildiğini belirten Ali Özgöçmen, “Aşırı yük altında ezilen, mutsuz olan sağlık çalışanları artık hastaları nereye yatıracağını da düşünüyor” dedi.

Özgöçmen bu sabah sosyal medya hesabından Başbakan Faiz Sucuoğlu’na “Sayın Başbakan, Sevgili Faiz abi… Pandemiye hemşire lazım. Haberiniz yoksa bilin diye yazdım” diyerek seslenmişti.