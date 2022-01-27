Omicron hakkında ilginç istatistik

İngiltere'de binlerce gönüllünün katıldığı bir çalışma, Omicron varyantına dair bilinmeyenlere ışık tuttu

Yakın zamanda Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerin üçte ikisi, daha önce Covid-19’a yakalandıklarını açıkladı. Bulgular, İngiltere'de binlerce gönüllü üzerinde sürüntü testi yapan büyük ve devam eden bir çalışma olan React'ten geldi.

Araştırmacılar, sonuçların Covid-19’a tekrar yakalanma olasılığı olan grupları ortaya koyduğunu söyledi. Bunlar arasında sağlık çalışanları, çocuklu haneler veya tek bir çatı altında çok sayıda üyesi olan aileler yer alıyor.

Bununla birlikte, çalışmada iki milyondan fazla kişinin verileri kullanıldı. 2022'nin ilk iki haftasına ait sonuçlar, gönüllülere yapılan yaklaşık 100 bin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testine dayanıyor.

Bilim insanları, bu dönemde pozitif test eden kişilerin neredeyse tamamının Omicron varyantı ile enfekte olduğunu açıkladı.

Diğer taraftan, testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığının henüz belli olmadığı bildirildi.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, iki doz aşının Omicron'a yakalanmaya karşı çok az koruma sağladığını, ancak ciddi hastalıklara karşı iyi bir şekilde koruduğunu gösterdi. Ayrıca, İngiltere’de Omicron'un ortaya çıkmasından bu yana, insanların korumasını artırmak için takviye dozları hızla uygulandı.

YÜZDE 65'İ DAHA ÖNCE COVİD-19'A YAKALANDIKLARINI BİLDİRDİ

Enfekte gönüllülerin her üçünden ikisi (yüzde 65) ise daha önce Covid-19’un farklı bir varyantı ile enfekte olduğunu açıkladı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ARASINDAKİ VAKALAR ARTTI

Araştırmacılar, bu durumun Omicron’un aşılı olmalarına rağmen insanları yeniden enfekte etme yeteneği gösterdiğini söyledi. Fakat,, bazı durumlarda, PCR testlerinin eski virüsü izlerini yakalıyor olabileği de aktarıldı.

Bunların yanı sıra React çalışmasının bulguları ayrıca, corona virüs enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve gençler arasında yüksek kaldığını gösterdi.

Imperial College London'dan React program direktörü Prof. Dr. Paul Elliott, "Çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var, şimdi okul döneminin başlamasının ardından daha hızlı bir kaynaşma var. Ayrıca, v Aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlılarda Omicron vakaları arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir. Durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor” diye konuştu.

AŞI OLMA ÇAĞRISI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Dr. Jenny Harries ise aşıların her enfeksiyonu durdurmasa da, hayatları korumada harika bir iş çıkardıklarını söyledi:

"Kendinizi ciddi hastalıklardan ve Omicron'dan hastaneye yatıştan korumanın en iyi yolu aşı olmaya devam ediyor. Bunu yapmayan herkesi mümkün olan en kısa sürede güçlendirici aşılar için öne çıkmaya çağırıyorum. Aşılamanın ciddi hastalıkları ve hastaneye yatışları önleme üzerindeki etkisi açıkça görülüyor.”