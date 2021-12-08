KTÖS’e göre son iki haftada okullardaki bulaş oranı iki katına çıktı. Gönyeli İlkokulu’nda ise 56 öğrenci ve 1 öğretmen pozitif





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okullardaki Koronavirüs rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.

Öğretmenlerin kalabalık gruplarla sahada çalıştığının altını çizen Maviş, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir kılınabilmesi için okullarda had safhada sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun eğitimle aldığı kararların bir kısmı okulların pratik uygulamaları ile uyuşmuyor” diyen Maviş, eğitimin planlaması vaka sayılarının bölgesel veya çevresel oranına göre okullara bırakılmalı ve okullara yetki ve bütçe verilmesi gerektiğini ifade etti. Maviş, “Bu noktada Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı yetki ve bütçe noktasında okullar için cömert davranmayacaksa, ‘gölge etme başka ihsan istemez’ mesajını vermek istiyorum” dedi.

Okullardaki vakalarla ilgili konuşan Maviş, son iki haftada okullardaki bulaş oranının iki katına çıktığını ve bu bantta devam ettiğini söyledi.

Bu durumun kaygı verici ve daha sıkı önlemler alınması gerektiğinin habercisi olduğunu söyleyen Maviş, sözlerine şöyle devam etti:

“İki önemli noktaya dikkat çekmek isterim. Birincisi ilköğretimde zorunlu test yoktur. Sadece ailelerden aşılı ise 21 günde, aşısız ise 7 günde bir test göndermesi beklenmektedir. Zorunlu test olmadığı için her öğrenci düzenli test yapar diyemeyiz. İkincisi ise öğrencilerin %45’i seyreltilmiş eğitimden dolayı okulda aynı anda bulunmamaktadır. Bu iki önemli faktöre rağmen bulaş oranları orta eğitimle yakındır. İlköğretim öğrencileri arasında test sayısının düşük, vaka sayınının orta eğitim öğrencilerinin oranına yakın olmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklaması olmalıdır.”

Maviş, “Gönyeli İlkokulu’nda 56 öğrenci ve 1 öğretmen, 23 Nisan İlkokulu 26 öğrenci 2 öğretmen, Haspolat İlkokulu 12 öğrenci, Alsancak İlkokulu’nda 11 öğrenci, Alasya İlkokulu 2 öğretmen ile en çok vaka görülen okullarımızdır. Bu okullarda eğitim okul yöneticileri ve öğretmenlerin çabası ile devam etmektedir.” dedi.



