Okullarda pozitiflik oranı yüzde 0,12

Milli Eğitim Bakanlığı, 62 öğrenci ve 12 öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını duyurdu.

6 Mayıs verilerine göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullardaki 11 öğrenci, 3 öğretmen, Genel Ortaöğretim Dairesi’nde bağlı okullarda 41 öğrenci, 5 öğretmen pozitif, 5 öğrenci de temaslı oldu.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 10 öğrenci, 4 öğretmen pozitif olurken, toplamda 62 öğrenci, 12 öğretmen pozitif, 5 öğrencinin ise temaslı olduğu belirtildi.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda Covid-19’a bağlı pozitifleşme oranı yüzde 0,12 olarak açıklandı.