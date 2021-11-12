Okullarda pozitif vaka sayısı gerilemedi

Milli Eğitİm ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, bugün itibarıyla 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel pozitif. Öte yandan 559 öğrenci 64 öğretmen ve 2 personel ise temaslı durumunda.
İlköğrertim Dairesi’ne bağlı okullarda 109 öğrenci, 14 öğretmen ve 5 personelin pozitif; 242 öğrenci, 14 öğretmen ve 2 personelin temaslı olduğu kaydedildi.
Genel Orta Öğretim Dairesi’nde ise 52 öğrenci, 3 öğretmen, 5 personelde pozitif vaka tespit edilirken, 218 öğrenci ve 35 öğretmen ise temaslı durumunda.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde ise 11 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personelin pozitif; 99 öğrenci ve 21 öğretmenin ise temaslı olduğu kaydedildi.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullardaki pozitifleşme oranuı yüzde 0,33 olarak açıklandı.
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