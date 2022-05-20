Okullarda 47 öğrenci ve 6 öğretmen pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda bir haftada toplam 47 öğrenci ve 6 öğretmenin kovid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Açiklamaya göre, okullarda 47 öğrenci ve 6 öğretmenin kovid-19 testi pozitif çıkarken, 22 öğrenci ve 1 öğretmen temaslı oldu, 1 sınıf ise kapandı.

İlkokullarda 15 öğrenci ile 4 öğretmen pozitif, 21 öğrenci temaslı; ortaokul ve liselerde 28 öğrenci ile 2 öğretmen pozitif, 1 öğretmen temaslı ve meslek okullarında ise 4 öğrenci pozitif, 1 öğrenci temaslı oldu.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 0,08 olarak bildirildi.