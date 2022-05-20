banner762
banner815
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
36 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
19 0
 
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
24 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
36 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
47 0
64 0
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
27 0
banner797
banner794

Okullarda 47 öğrenci ve 6 öğretmen pozitif

banner476

banner825
Okullarda 47 öğrenci ve 6 öğretmen pozitif

 Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda bir haftada toplam 47 öğrenci ve 6 öğretmenin kovid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Açiklamaya göre, okullarda 47 öğrenci ve 6 öğretmenin kovid-19 testi pozitif çıkarken, 22 öğrenci ve 1 öğretmen temaslı oldu, 1 sınıf ise kapandı.

İlkokullarda 15 öğrenci ile 4 öğretmen pozitif, 21 öğrenci temaslı; ortaokul ve liselerde 28 öğrenci ile 2 öğretmen pozitif, 1 öğretmen temaslı ve meslek okullarında ise 4 öğrenci pozitif, 1 öğrenci temaslı oldu.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 0,08 olarak bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.