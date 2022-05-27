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Okullarda 33 öğrenci ile 12 öğretmenin Kovid-19 testi pozitif

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Okullarda 33 öğrenci ile 12 öğretmenin Kovid-19 testi pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, son bir haftada ülke genelinde okullarda Kovid-19 testi pozitif çıkan 33 öğrenci, 12 öğretmen bulunuyor.

İlköğretim Dairesine bağlı okullarda dokuz öğrenci ve altı öğretmen, Ortaöğrenim Dairesine bağlı okullarda 23 öğrenci ve beş öğretmen ile Meslek Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda bir öğrenci ve bir öğretmenin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Okullarda temaslı öğrenci sayısı toplam 20 (ilköğretimde 16, ortaöğrenimde 4), temaslı öğretmen sayısı ise (ilköğretimde) bir.  Son bir haftada kapanan sınıf sayısının ise bir olduğu belirtildi.

59 bin öğrenci ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0.07 olarak açıklandı.

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