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Kovid-19'dan iki ölüm daha

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Acil Durum Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 56 yaşındaki Metin Karabela ve 61 yaşındaki Hasan Ökten hayatını kaybetti

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Kovid-19'dan iki ölüm daha
 
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle dün iki kişi daha hayatını kaybetti.
56 yaşındaki Metin Karabela tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakımda hayatını kaybetti.


Metin Karabela

Öte yandan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'nde yaşamını sürdürürken, Koronavirüse yakalanan ve önceki gün Acil Durum Hastanesi'ne nakledilen 61 yaşındaki Hasan Ökten de dün hayatını kaybetti.
Bu iki ölümle ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.


Hasan Ökten

 
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