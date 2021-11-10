Koronavirüsten kahreden bir ölüm daha

KKTC’de Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşında Covid-19 tedavisi gören Meryem Ceren Kırma hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte ülkemizde koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 93'e yükseldi.

Haber Kıbrıs web sitesinde yer alan habere göre 8 yaşındaki Kırma, dün karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırıldı.

Doktorlar seferber oldu…

Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Acil Durum Hastanesi’nde adeta acil durum ilan edildi.

Kırma’nın kurtarılması için bazı doktorlar evlerinden hastaneye gitti.

Entübe edildi…

Meryem Ceren Kırma’nın durumunun saatler içerisinde fenalaşması üzerine minik çocuk entübe edildi.

Çok sayıda doktorun tüm müdahalelerine rağmen 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma hayata tutunamadı.