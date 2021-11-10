banner583
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
13 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
138 0
 
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
47 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
14 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
42 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
12 0
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
65 0
banner661
banner726

Koronavirüsten kahreden bir ölüm daha

banner476

banner714
Koronavirüsten kahreden bir ölüm daha
banner721

KKTC’de Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşında Covid-19 tedavisi gören Meryem Ceren Kırma hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte ülkemizde koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 93'e yükseldi.

Haber Kıbrıs web sitesinde yer alan habere göre  8 yaşındaki Kırma, dün karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırıldı.

Doktorlar seferber oldu…

Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Acil Durum Hastanesi’nde adeta acil durum ilan edildi.

Kırma’nın kurtarılması için bazı doktorlar evlerinden hastaneye gitti.

Entübe edildi…

Meryem Ceren Kırma’nın durumunun saatler içerisinde fenalaşması üzerine minik çocuk entübe edildi.

Çok sayıda doktorun tüm müdahalelerine rağmen 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma hayata tutunamadı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.