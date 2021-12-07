Koronavirüse bugün üçüncü kurban

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bugün arka arkaya canlar almaya devam ediyor.
Yoğun bakımda covid-19 tedavisi gören 82 yaşındaki Hasan Shırmuhammadal hayata tutunamadı.
Covid-19 tanısıyla Acil Durum (Pandemi )Hastanesi’nde 30 Kasımdan itibaren tedavi görmeye başlayan, 82 yaşındaki Hasan Shırmuhammadal'ın aşısız olduğu öğrenildi.
Shırmuhammadal'ın vefatıyla birlikte Covid-19 nedeniyle bugün üçüncü can kaybı yaşanırken, toplamda 113’ncü kişi hayatını kaybetmiş oldu.
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