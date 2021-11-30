Koronavirüs bir can daha aldı

Dünyada ve ülkemizde devam eden yeni tip koronavirüs pandemisi can almaya devam ediyor.

Ülkemizde bu akşam bir kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören 39 yaşındaki Akile Bülbülcü Yılmaz koronavirüse yenildi.

Yılmaz'ın başka bir hastalığı bulunmadığı bildirildi.

Bugünkü ölümle birlikte ülkemizde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 102'ye yükseldi.