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KKTC'de koronavirüse 99'uncu kurban

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KKTC'de koronavirüse 99'uncu kurban
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Dünyada ve ülkemizde etkisini hız kesmeden sürdüren Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor.
KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. 64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları  tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. 
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükselmiş oldu. 
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