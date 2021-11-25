KKTC'de koronavirüse 99'uncu kurban

Dünyada ve ülkemizde etkisini hız kesmeden sürdüren Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor.
KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. 64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükselmiş oldu.
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