KKTC'de Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı, son iki haftada Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-28 Mart tarihleri arasında toplam 2 bin 360 test sonucunda 115 pozitif vaka tespit edildi, bir kişi ise hayatını kaybetti.

