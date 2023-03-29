KKTC'de Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı, son iki haftada Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-28 Mart tarihleri arasında toplam 2 bin 360 test sonucunda 115 pozitif vaka tespit edildi, bir kişi ise hayatını kaybetti.
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