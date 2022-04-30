“Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar umursuz bırakılmadı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, tüm halkın ve üreticilerin artan maliyetler altında ezildiği, üretmenin her geçen sürede daha zor olduğu bir ortamda, siyasi partilerin hükümet kurma konusunda gösterdiği yaklaşımın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı, siyasiler tarafından hiçbir zaman bu kadar umursanmamazlık ve halktan kopuk bir halde bırakılmamıştır. Bizler her şeyin farkındayız. Kimseler bu siyasi boşluktan fayda beklemesin” denildi.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkenin Siyasiler Tarafından Başı Boş Bırakılmasını Şiddetle Kınıyoruz

Sanayi Odası olarak, geçtiğimiz son iki yıldan bu yana başlayan hükümet iktidarsızlığı ve özellikle son olarak Hükümetin istifasıyla başlayan yeni hükümetin kurulması süreçlerinde yaşanan olayları derin bir üzüntü ve hayretler içerisinde izlemekteyiz.

Kıbrıs Türk halkı, siyasiler tarafından hiçbir zaman bu kadar umursanmamazlık ve halktan kopuk bir halde bırakılmamıştır. Bizler her şeyin farkındayız. Kimseler bu siyasi boşluktan fayda beklemesin.

Ülkemizde tüm halkın ve üreticilerin artan maliyetler altında ezildiği, üretmenin her geçen sürede daha zor olduğu bir ortamda, siyasi partilerin hükümet kurma konusunda göstermiş oldukları yaklaşım kabul edilemezdir.

Bu ülkenin enerji temini, enerji maliyetleri, yazlar ayları içerisinde elektrik arz güvenliği, hiperenflasyon gibi çok majör sorunları bulunmaktadır. Bununla birlikte, dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, girdi maliyetlerinde astronomik artışlar ve tüm bunların halkın üzerinde yarattığı ekonomik yıkım dururken, ülkenin siyasiler tarafından başıboş bırakılmasını şiddetle kınıyoruz.

KKTC ekonomisinin geleceği ve halkın sorunları oyuncak değildir. Siyasilerin “hükümet kuruyordum, hükümet bozdum, hükümete girmem” gibi yaklaşımlar sergilemesi, halkın siyaset kurumuna olan tek beklentisinin bile havada kalmasına neden olmaktadır.

Sanayi Odası olarak, siyasi partileri ellerini taşın altına koyarak bu çıkmazdan kurtulmanın ve ülkenin sorunlarını daha fazla görmezden gelmeyerek “hükümet” kurulması konusunda aklıselime davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur