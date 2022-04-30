banner762
banner815
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
5 0
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
45 0
 
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
15 0
Leventspor kızları finale yürüyor
Leventspor kızları finale yürüyor
15 0
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
38 0
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
104 0
Hükümette yeni kriz
Hükümette yeni kriz
114 0
banner797
banner794

“Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar umursuz bırakılmadı”

banner476

banner825
“Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar umursuz bırakılmadı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, tüm halkın ve üreticilerin artan maliyetler altında ezildiği, üretmenin her geçen sürede daha zor olduğu bir ortamda, siyasi partilerin hükümet kurma konusunda gösterdiği yaklaşımın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı, siyasiler tarafından hiçbir zaman bu kadar umursanmamazlık ve halktan kopuk bir halde bırakılmamıştır. Bizler her şeyin farkındayız. Kimseler bu siyasi boşluktan fayda beklemesin” denildi.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkenin Siyasiler Tarafından Başı Boş Bırakılmasını Şiddetle Kınıyoruz

Sanayi Odası olarak, geçtiğimiz son iki yıldan bu yana başlayan hükümet iktidarsızlığı ve özellikle son olarak Hükümetin istifasıyla başlayan yeni hükümetin kurulması süreçlerinde yaşanan olayları derin bir üzüntü ve hayretler içerisinde izlemekteyiz. 

Kıbrıs Türk halkı, siyasiler tarafından hiçbir zaman bu kadar umursanmamazlık ve halktan kopuk bir halde bırakılmamıştır. Bizler her şeyin farkındayız. Kimseler bu siyasi boşluktan fayda beklemesin.

Ülkemizde tüm halkın ve üreticilerin artan maliyetler altında ezildiği, üretmenin her geçen sürede daha zor olduğu bir ortamda, siyasi partilerin hükümet kurma konusunda göstermiş oldukları yaklaşım kabul edilemezdir.

Bu ülkenin enerji temini, enerji maliyetleri, yazlar ayları içerisinde elektrik arz güvenliği, hiperenflasyon gibi çok majör sorunları bulunmaktadır. Bununla birlikte, dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, girdi maliyetlerinde astronomik artışlar ve tüm bunların halkın üzerinde yarattığı ekonomik yıkım dururken, ülkenin siyasiler tarafından başıboş bırakılmasını şiddetle kınıyoruz. 

KKTC ekonomisinin geleceği ve halkın sorunları oyuncak değildir. Siyasilerin “hükümet kuruyordum, hükümet bozdum, hükümete girmem” gibi yaklaşımlar sergilemesi, halkın siyaset kurumuna olan tek beklentisinin bile havada kalmasına neden olmaktadır. 

Sanayi Odası olarak, siyasi partileri ellerini taşın altına koyarak bu çıkmazdan kurtulmanın ve ülkenin sorunlarını daha fazla görmezden gelmeyerek “hükümet” kurulması konusunda aklıselime davet ediyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.