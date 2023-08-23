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Kâbusun yeni adı Eris

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ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü

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Kâbusun yeni adı Eris
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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) kısa süre içerisinde dünyaya yayıldı ve milyonlarca hayata mal oldu.
Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü
Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.
Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü
Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.
Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.
Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü
ABD'den peş peşe gelen maske adımları ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Atlanta merkezli Morris Brown College, Kovid maskesi zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koyduklarını duyurdu. Üniversite yönetimi yaptığı açıklamada maske takmanın 14 gün boyunca zorunlu olduğunun altını çizdi ve kampüs içinde mesafe kurallarına uyulmasını istedi.
Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü
Benzer bir karar Georgia eyaletinden yüzlerce kilometre uzaklıkta yer alan Lionsgate'ten de geldi. John Wick ve Açlık Oyunları gibi filmlerin yapımcısı olan Hollywood stüdyosu, çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi. Deadline tarafından elde edilen elektronik postada Los Angeles'taki ofiste çalışanların tıbbı maske takması istendi. Şirket ayrıca son 10 günde yurtdışına çıkan çalışanlarının ofise gelmemesini istedi.
 
BU 10 SEMPTOMA DİKKAT
Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü
EG.5, (Eris), yakın zamanda ABD'deki en baskın Kovid türü haline geldi ve CDC, bunun yeni vakaların %20'sinden fazlasını oluşturduğunu tahmin ediyor. Peki yeni varyantın semptomları neler? İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı. Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.
En yaygın 10 semptom şöyle;
Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe kararlar: Maske geri döndü
Boğaz ağrısı Burun akıntısı Tıkalı bir burun Hapşırma Balgamsız öksürük Baş ağrısı Balgamlı öksürük Boğuk bir ses Kas ağrıları Koku almada değişiklik
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