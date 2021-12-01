Hekimlerden 5 yaş üstüne aşı çağrısı

Tabipler Birliği, 5 yaş ve üzeri çocuklar için mümkün olan en kısa sürede aşılama programı başlatılması çağrısında bulundu





Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 aşılarının çocuklar ve gençler için güvenli olduğunu belirterek, 5 yaş ve üzeri çocuklar için mümkün olan en kısa sürede aşılama programı başlatılması çağrısında bulundu.

Birlik, Covid-19 için yaygın aşılamanın, hastalık ve olası komplikasyonlarından en iyi şekilde korunmak için en önemli araç olduğunu ve uygun aşılarla tam aşılı çocuklar ve gençlerin eğitimlerine ve sosyal yaşamlarını yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşulu ile daha rahat sürdürebileceğini belirtti.

Açıklamada, “5 yaş ve üzeri çocuklar için Covid-19 aşısı ABD’de onay almıştır. Bizim ülkemizde de Biontech/Pfizer aşısı 12 yaş üstünde uygulamaya girmiştir. Artık salgının arttığı, okullarda vaka sayılarının kontrolden çıkma riski taşıdığı bu dönemde uygun dozda 5 yaş üstüne de aşılama programı başlatılmalıdır. Özellikle aileler, çocuklarına bu aşıları yapma konusunda rahat olmalıdır” denildi.

Tüm dünyada milyonlarca çocuk ve gencin Covid-19 pozitif olduğu kaydedilen açıklamada, Covid-19’un çocuklarda da ağır enfeksiyona, hastanede yatışa ve bazı durumlarda enfeksiyondan kaynaklanan ciddi komplikasyonlarla ölümlere neden olabileceği aktarıldı.

Çocukların Covid-19 ile enfekte olma olasılığının yetişkinler kadar olduğunun belirtildiği açıklama şöyle devam etti:

“Pandemi dönemi Avrupa ve Amerika verileri incelendiğinde COVİD-19, 5-11 yaş arası çocuklar için ilk 10 ölüm nedeninden biri olarak görülmektedir. COVİD-19 ile enfekte olan çocuklarda; kalp, akciğer, böbrek, beyin, cilt, göz veya mide-bağırsak dahil olmak üzere farklı vücut bölümlerinin iltihaplandığı ve hayati tehlike oluşturan multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) gibi ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan çocuklarda ağır enfeksiyon geçirme ve komplikasyon görülme riski oldukça fazladır”

5 yaş ve üzeri çocuklara Covid-19 aşısı yaptırmanın gerekliliğinin yinelendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 aşısı yaptırmak, 5 yaş ve üzeri çocukları Covid-19'a bulaşmaktan korumaya yardımcı olacaktır. Çocukların aşılanması, aşı için uygun olmayan kardeşlerini ve enfekte olmaları durumunda ağır hastalık geçirme riski olan aile bireylerinin korunmasına yardımcı olacaktır. Aşı, çocukların Covid-19’a bağlı ağır hastalık geçirme risklerini azaltmaktadır. 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanması, onların eğitimlerine devam etmelerine ve sosyal etkinliklerine devam etmelerini sağlayacaktır. Bu da sürdürebilir yüz yüze eğitim ve çocukların sosyal gelişimi için şarttır.

Kendimize ve 5 yaş ve üzeri çocuklarınıza Covid-19'a karşı aşı yaptırarak tüm ailemizi korumaya ve Covid-19'un toplumumuzda yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabiliriz. Aşılama ile ülkemizdeki vakaların artmasını, olası kapanma riskini ve sevdiklerimizi kaybetme ihtimalini önleyebiliriz.”

Covid-19 aşılarının çocuklar ve gençler için güvenli olduğunun belirtildiği açıklamada, aşının faydalarının bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığı anlatıldı ve Kuzey Kıbrıs’ta da 5 yaş ve üzeri çocuklar için mümkün olan en kısa sürede aşılama programı başlatılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 5 yaş ve üzeri çocukları aşılayan ABD’den gelen verilerin, aşının kullanımı sonrası da ciddi yan etki gözlenmediği yönünde olduğu aktarıldı.



