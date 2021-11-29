Haftalar sonra taburcu sayısı, vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.254 olup, 196'sı yerel 241 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 196 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 89 kişisi Lefkoşa, 49 kişisi Girne, 32 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 4 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

29 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44

Yerel Vaka Sayısı: 196

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822

Toplam Vaka Sayısı: 28.593

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935