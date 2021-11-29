Haftalar sonra taburcu sayısı, vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.254 olup, 196'sı yerel 241 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 196 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 89 kişisi Lefkoşa, 49 kişisi Girne, 32 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 4 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
29 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44
Yerel Vaka Sayısı: 196
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822
Toplam Vaka Sayısı: 28.593
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935
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