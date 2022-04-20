Günlük pozitif vakaların çoğunluğu Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlandı.



Pozitiif vakaların 70 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 36 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.



20 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 7671



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.676.826



Toplam Vaka Sayısı: 92.233



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.374



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1985



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23



Karantinadaki Vaka Sayısı : 1962



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 388