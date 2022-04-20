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Günlük pozitif vakaların çoğunluğu Lefkoşa'da

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Günlük pozitif vakaların çoğunluğu Lefkoşa'da
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitiif vakaların 70 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 36 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir. 

20 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7671  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124 
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.676.826   
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.233         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.374                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1985     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1962   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 388 
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