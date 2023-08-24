Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ve grip aşısı ilk defa birlikte yapılacak

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ve grip aşılarının ilk defa birlikte uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programını hazırladığını ve aşılamaların ekim ayının ilk haftası başlayacağını yazdı.

Gazete, Covid-19 ve grip aşılarının, aşı merkezlerinde eşzamanlı uygulanacağını ve aşılardan birinin bir kola, diğerinin de diğer kola yapılacağını kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs'ın bu yıl için yaklaşık 158 bin Covid-19 aşısı ile 170 bin grip aşısı sipariş ettiği ve Covid-19 aşılarında ilk partinin eylül ayında geleceği ifade edildi.

