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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ve grip aşısı ilk defa birlikte yapılacak

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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ve grip aşısı ilk defa birlikte yapılacak
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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ve grip aşılarının ilk defa birlikte uygulanmaya başlayacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programını hazırladığını ve aşılamaların ekim ayının ilk haftası başlayacağını yazdı.
Gazete, Covid-19 ve grip aşılarının, aşı merkezlerinde eşzamanlı uygulanacağını ve aşılardan birinin bir kola, diğerinin de diğer kola yapılacağını kaydetti.
Haberde, Güney Kıbrıs'ın bu yıl için yaklaşık 158 bin Covid-19 aşısı ile 170 bin grip aşısı sipariş ettiği ve Covid-19 aşılarında ilk partinin eylül ayında geleceği ifade edildi.
 
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