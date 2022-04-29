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Güney'de son bir haftada 9 ölüm

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Güney'de son bir haftada 9 ölüm
Güney Kıbrıs’ta 22-28 Nisan tarihleri arasında yapılan 143 bin 329 test neticesinde 3 bin 786 Covid-19 vakası tespit edildiği, 9 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. 
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler neticesinde toplam ölü sayısı 1015’e, vaka sayısı ise 480 bin 220’ye ulaştı.
Açıklamada ayrıca şu anda 89 kişinin  hastanede tedavi gördüğü bunlardan 20’sinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi. 
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