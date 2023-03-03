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Güney'de koronavirüs can almaya devam ediyor

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Güney'de koronavirüs can almaya devam ediyor
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Güney Kıbrıs’ta 24 Şubat-2 Mart arasında yapılan 52 bin 818 test neticesinde bin 592 yeni vaka belirlenirken 4 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, bu hafta için Covid-19 kaynaklı ölüm sayısını 4 olarak verirken buna ek olarak  2021 yılı için, zamanında bildirilmeyen ve Ölüm Nedeni Arşivine kaydedilen 21 ölüm  daha duyurdu.
Bu verilerin ardında toplam ölü sayısı bin 330’a, vaka sayısı ise 650 bin 685’e yükseldi.
Haberde ayrıca teknik nedenlerden dolayı tedavi görenlere ilişkin verilere yer verilmediği  belirtilirken pozitiflik oranın yüzde 3.01 olduğu ifade edildi.
 
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