Güney Afrika'da Kovid-19'un yeni varyantı Eris vakası tespit edildi

Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.
- Eris varyantı
DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.
Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
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