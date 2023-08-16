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Güney Afrika'da Kovid-19'un yeni varyantı Eris vakası tespit edildi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

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Güney Afrika'da Kovid-19'un yeni varyantı Eris vakası tespit edildi
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Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.
- Eris varyantı
DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.
Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
 
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