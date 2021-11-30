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Fuar Alanı’nda PCR kuyruğu

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Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan PCR test merkezinde dün yine yoğunluk yaşandı. Uzun kuyrukların oluştuğu merkezde sosyal mesafe kuralına uyulmaması da dikkat çekti

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Fuar Alanı’nda PCR kuyruğu
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Lefkoşa Fuar Alanı PCR Merkezi’nde uzun süredir görmeye alışkın olmadığımız PCR kuyrukları yeniden baş göstermeye başladı.
Vakaların artmasıyla birlikte Sağlık Üst Kurulu açıkladığı yeni önlemlerle birlikte vatandaşlar dün sabahtan itibaren PCR ve antijen testlerini yaptırmak üzere Lefkoşa Fuar alanının yolunu tuttu, saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar “Berbat bir düzen” diyerek sistemsizliğe isyan etti.
Uzun kuyrukların oluştuğu Fuar Alanı’nda sosyal mesafe kuralına uyulmaması da dikkat çekti.
Özellikle okullarına devam eden çocuklarına PCR testi yaptırmaya gelen veliler çocuklarının saatlerce beklemesinden dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi

 
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