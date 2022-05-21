Ekonomik protokol ile amaç KKTC’nin kalkınması

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokol ile istikrar, KKTC’nin kalkınması, yatırım yapılabilir bir ülke inşa edilmesi ve özellikle gençler için daha gelişmiş ve refah seviyesi artmış bir ülke yaratılması amaçlanıyor





Türkiye ile KKTC arasında bir süre önce imzalanan İktisadi Mali İş Birliği Protokolü’nün Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından gözler hükümetin bu konuda atacağı adımlara çevrildi.



Siyasette peş peşe yaşanan kaoslar ve parti içi çekişmeler nedeniyle uzun süre hükümetsiz kalan KKTC’de artık icraat döneminin başlanması, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor.



Güvenoyunu da alan ve artık önünde hiçbir engel kalmayan Üstel Hükümetinin yasama dönemi kapsamında protokol bünyesinde yer alan yasal adımları hızla meclis gündemine getirmesi ve özellikle yapısal dönüşüm ve reformlar konusunda kararlılık göstermesi bekleniyor.



Türkiye ile imzalanan mali protokolün arkasında olduklarına dikkat çeken hükümet kaynakları, yeni dönemde Türkiye ile işbirliğinin daha da artacağını vurguluyor.



Öte yandan Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Protokol ile KKTC’de refahın artırılması, istikrar, ekonomik büyüme, kalkınma ve planlı gelişme hedefleniyor.



Öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir KKTC inşa etmek, gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakabilmek adına birçok uygulamanın yer aldığı protokol ile kamu kurumlarının kapasitesinin her alanda artırılması planlanıyor.



Ekonomide yaşanan sorunların çözülmesi, ekonomik yapısal dönüşümün başarı ile gereçekleştirilmesi için yasama ile yürütmenin de her zamankinden çok daha fazla uyum içerisinde çalışmasının önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

