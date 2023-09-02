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DSÖ: Kovid-19 vakalarında dünya genelinde artış yaşandı

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DSÖ: Kovid-19 vakalarında dünya genelinde artış yaşandı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşandığını, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın rapor edildiğini duyurdu.
DSÖ, epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı.
Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası ve 1800'ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.
Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.
Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.
DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.
 
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