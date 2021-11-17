Dördüncü doz başlıyor

Sağlık Bakanlığı, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” diyerek, “Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir” çağrısı yaptı



Sağlık Bakanlığı, halk için aşı programının açıldığını bildirerek, hiç aşı olmayanlar ile 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkesin aşı merkezlerine müracaat edebileceğini açıkladı.

Bakanlık, aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı programının tabloda yer alan şekilde tamamlanmasından emin olunması istenerek, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” denildi.

“HERKES AŞI MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEBİLİR”

Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kış aylarına girilen bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmenin elzem olduğuna vurgu yapıldı.

Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılar tabloda belirtildi.



